Jeremy Renner torna in ospedale e ringrazia lo staff medico: 'Mi avete salvato la vita'

Nei giorni scorsi, dopo la sua prima apparizione pubblica alla premiere di Rennervations, Jeremy Renner ha fatto ritorno in ospedale per ringraziare personalmente l'intero staff medico che a detta sua gli avrebbe salvato la vita dopo il terribile e pauroso incidente avvenuto lo scorso capodanno. Le foto della visita sono già virali sui social.

L'attore di Hawkeye ha condiviso nelle sue storie su Instagram una serie di foto con il personale medico del Renown Regional Medical Center di Reno, in Nevada. "Ho avuto modo di rivedere l'incredibile gruppo di persone che mi ha salvato la vita", ha scritto nella didascalia della foto in cui ha posato accanto agli operatori medici.

La visita in ospedale di Renner è avvenuta dopo il suo atteso ritorno sul red carpet per la prima del suo show Disney+ Rennervations. All'inizio della scorsa settimana l'attore ha anche fatto un'apparizione al Jimmy Kimmel Live camminando arrivando con in mano un bastone per aiutarsi a camminare e raccontando la tragica esperienza vissuta sia prima che dopo l'incidente con il ricovero e l'attuale riabilitazione.

Nel giorno di capodanno, Renner ha subito un incidente dopo che il suo spazzaneve lo ha investito mentre cercava di salvare il nipote dall'essere investito a sua volta. È stato trasportato in ospedale a causa di un "trauma toracico e lesioni ortopediche". L'incidente ha causato a Renner la rottura di oltre 30 ossa, che hanno richiesto e richiedono tutt'ora un'importante percorso di riabilitazione.

Renner ha tenuto aggiornati i suoi follower sui social media condividendo la sua dolorosa esperienza e ispirando le persone a non arrendersi mai. In un'intervista con Diane Sawyer, Renner ha detto che l'incidente è stato così grave che si stava preparando a pronunciare le sue ultime parole alla famiglia. Nell'intervista rilasciata sul red carpet della serie Disney+, Renner ha ammesso le sue colpe nell'incidente.

"Stavo scrivendo sul mio telefono le ultime parole da dire alla mia famiglia", aveva confessato Renner alla Sawyer. "Non lasciatemi vivere attaccato a tubi o a macchine e se la mia esistenza dovrà continuare sotto l'effetto di droghe o antidolorifici, lasciatemi andare ora".

La prima stagione di Rennervations è disponibile su Disney+ dal 12 aprile scorso.