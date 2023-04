Jeremy Renner torna a parlare dell'incidente: 'È stata colpa mia e l'ho pagato'

Che bello è poter finalmente tirare un sospiro di sollievo per Jeremy Renner: la star di Hawkeye è ormai fuori pericolo dopo aver rischiato la vita nel terribile incidente nel quale è rimasta coinvolta alcune settimane fa, e proprio in queste ore ha deciso di raccontare la sua esperienza prendendosi anche la sua parte di colpe.

Dopo esser riapparso per la prima volta in pubblico in occasione della premiere di Rennervations, Jeremy Renner ha infatti raccontato nel dettaglio l'incidente con il gatto delle nevi, confermando le indiscrezioni secondo cui l'attore avrebbe tentato di salvare la vita a un'altra persona, nella fattispecie suo nipote.

Secondo il racconto di Renner, l'attore avrebbe infatti perso il controllo del gatto delle nevi che stava utilizzando per estrarre dalla neve l'auto di suo nipote: nello sporgersi per verificare le condizioni del ragazzo, il nostro ha dimenticato di tirare il freno a mano ed è quindi stato letteralmente trascinato dal macchinario, con gli esiti che tutti conosciamo.

"Non dovresti sporgerti fuori dal veicolo mentre lo stai guidando, è come guidare un'auto con un piede da fuori. Ma è andata com'è andata, è stato un mio sbaglio e ho pagato per questo" sono state le parole di Renner. Tutto è bene, comunque, quel che finisce bene! Qui, intanto, trovate il trailer di Rennervations, lo show di Jeremy Renner in arrivo su Disney+.