Jeremy Renner torna sulla scene: quale sarà il primo ruolo live-action dopo l'incidente?

L'attore e musicista Jeremy Renner è stato al centro delle cronache quest'anno, dopo essere rimasto coinvolto in un inaspettato incidente con uno spazzaneve nel gennaio del 2023. Negli ultimi dodici mesi, la convalescenza di Renner è stata straziante e ricca di tappe fondamentali, compresa l'ultima, ovvero il suo imminente ritorno alla recitazione.

Renner ha recentemente condiviso su Instagram una storia della sua co-star di Mayor of Kingstown, Emma Laird, che sembra suggerire che i due condivideranno una nuova scena insieme la prossima settimana. Questo ritorno nella seconda stagione di Mayor of Kingstown, sarebbe la prima interpretazione di Renner sullo schermo dopo l'incidente.

Ricordiamo che Mayor of Kingstown avrà una Stagione 3, in quanto la serie è stata rinnovata lo scorso settembre.

Mayor of Kingstown, opera del candidato all'Oscar Taylor Sheridan, co-creatore di Yellowstone, segue la famiglia McLusky, nel Michigan, dove il business dell'incarcerazione è l'unica industria fiorente.

"È stato un sollievo enorme, è stata una giostra di emozioni, perché quando ho ricevuto la notizia volevo raggiungerlo per vedere come stava", aveva raccontato all'inizio di quest'anno il co-creatore e protagonista di Mayor of Kingstown, Hugh Dillon, all'indomani dell'incidente di Renner con lo spazzaneve.

"Poi mi ha mandato un video il giorno dopo, il più grande sollievo della mia vita, perché era così divertente e dissacrante e ho pensato: 'Ok, tornerà'. È così divertente. È come un fratello per me. Abbiamo lavorato a questo show per due anni. Questo è il mio show che ho creato con Taylor Sheridan e lui [Renner] è semplicemente inarrestabile. È un talento eccezionale e la troupe lo adora. Il cast lo ama. Io lo amo, e in quel momento il mio mondo si è fermato. Desidero solo che si riprenda e che poi riceva il video. Mi ha fatto ridere e piangere allo stesso tempo e ringrazio Dio che stia bene e che sia sulla via della guarigione".

È passato ormai quasi un anno dall'incidente di Jeremy Renner; l'attore era rimasto schiacciato dal suo spazzaneve, la mattina del 1° gennaio 2023, mentre cercava di salvare il nipote rimasto sommerso dalla neve.