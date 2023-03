Jeremy Renner è tornato: data di uscita su Disney+ per Rennervations, c'è anche Falcon!

Jeremy Renner ha commosso il web con la lettera di suo nipote pubblicata in questi giorni, ma è anche pronto ad intrattenere gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand Disney Plus con la sua nuova serie tv esclusiva, Rennervations.

Il due volte candidato all’Oscar e supereroe Marvel torna su Disney+ dopo il successo della serie tv Hawkeye con la serie originale in quattro episodi Rennervations, di Disney Branded Television. Renner e il suo gruppo di esperti costruttori usano le loro abilità per rielaborare veicoli dismessi, ricostruirli e farne delle creazioni strabilianti al servizio delle comunità di tutto il mondo. Tutti gli episodi di Rennervations debutteranno mercoledì 12 aprile in esclusiva per il catalogo di Disney+.

“Ho intrapreso questo percorso ormai da molti anni e ho iniziato nella mia comunità costruendo veicoli per le persone bisognose. Ma qualche anno fa ho pensato: ‘Come posso fare per aumentare il mio impegno e creare un impatto più grande su un’intera comunità?’, e questo è ciò che fa questo show”, ha dichiarato Renner. “È una delle mie più grandi passioni, una forza trainante per la mia guarigione e non vedo l’ora che tutti possano guardarlo”.

Al di là del grande schermo, Jeremy Renner è un veterano dell’edilizia con una passione per l’acquisto e la reimmaginazione di grandi veicoli, con l’aiuto delle sue conoscenze nella cultura mondiale dei costruttori. Con il suo migliore amico e socio in affari, Rory Millikin, e una squadra di costruttori di tutto rispetto, Renner viaggia in tutto il mondo per rielaborare veicoli dismessi e ricostruirli per un nuovo scopo, come ad esempio trasformare un autobus da turismo in uno studio musicale mobile, un camion per le consegne in un impianto mobile per il trattamento delle acque, un bus navetta in un centro ricreativo mobile e un autobus urbano in una scuola di danza mobile. Lungo il percorso, Renner fa squadra con l’attore e produttore Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier dei Marvel Studios), l’attrice e cantante Vanessa Hudgens (Nei panni di una principessa), l’attore e produttore Anil Kapoor (Mission: Impossible, The Millionaire) e il cantante e cantautore Sebastián Yatra (Encanto), che condividono l’entusiasmo di Renner e si uniscono a lui per consegnare i veicoli finiti a ogni organizzazione. La serie porta Jeremy in giro per il mondo, dalla sua città natale, Reno, Nevada, fino a Chicago, Illinois, passando per Cabo San Lucas, Messico, fino ad arrivare a Rajasthan, India.

