Jeremy Renner tornerà anche come Old Man Hawkeye? La risposta dell'attore

Jeremy Renner sta per tornare nei panni di Clint Barton in Hawkeye, dove interpreterà tra l'altro il ruolo di mentore della giovane arciera Kate Bishop. Sebbene questa serie segni il passaggio di consegne dal vecchio al nuovo, sembra proprio che l'attore non voglia rinunciare per sempre al suo iconico di Occhio di Falco.

In una recente intervista ha infatti rivelato di essere pronto a vestire i panni di Old Man Hawkeye, la versione più anziana di Clint Barton in cui il supereroe ha smesso i suoi abiti da Vendicatore con lo scopo di acciuffare i suoi ex amici Thunderbolts. Si tratta di una serie a fumetti, ambientata nelle stesse terre desolate della realtà alternativa di Wolverine – Old Man Logan, scritta a partire dal 2018.

"Sì, lo adoro. Old Man Hawkeye", ha detto Renner a Jake's Takes quando gli è stato chiesto se avrebbe potuto seguire le orme di Hugh Jackman con Logan o Michael Keaton con The Flash nel riprendere il suo ruolo di eroe chiaramente più anziano. "Sì, spero di essere un Occhio di Falco super gioioso. Se sono così vecchio, spero di dimenticare tutte le cose brutte che mi sono capitate nella vita e provare ad essere finalmente felice. Ha 80 anni, non è più abile come un tempo, ha una terribile zoppia, ma spero possa finalmente trovare pace ed essere felice".

Nei fumetti Marvel, la trama di Wolverine: Old Man Logan rivela che Old Man Hawkeye è uno degli ultimi Vendicatori sopravvissuti nelle Wastelands: le rovine di una realtà post-apocalittica alternativa in cui i più potenti eroi della Terra sono caduti nelle mani dei più potenti supercriminali della Terra. Questo Occhio di Falco è diventato cieco nella sua vecchiaia, ma è ancora un esperto arciere.

In attesa del 24 novembre, giorno dell'uscita della serie su Disney+, date uno sguardo ai 5 fumetti su Occhio di Falco per essere pronti in vista di Hawkeye.