Jeremy Strong ha avuto paura dopo il finale di Succession: 'È stata l'apice della mia vita

L’enorme successo di Succession ha regalato momenti incredibili al cast della fortunata serie tv, costringendoli però, allo stesso tempo, a riflettere sui modi per continuare una carriera che sia all’altezza di quanto presentato nello show. A tal proposito, Jeremy Strong ha esposto le sue paure sulle difficoltà nel mantenere alto il livello.

Dopo aver riportato le dichiarazioni di HBO a proposito di uno spin off di Succession, torniamo ad occuparci della serie tv per condividere le parole di Jeremy Strong durante un’intervista al New York Times.

L’attore ha rivelato tutte le sue insicurezze, spiegando come il pensiero che un ruolo del genere rappresenti l’apice della sua carriera lo abbia messo in qualche modo in difficoltà: “C’è stato un momento, quando lo show è finito, in cui ho provato un profondo senso di: ‘Era questa la grande cosa? Era questo l’evento della mia vita?’”.

Quindi Strong ha spiegato cosa significhi per lui recitare e come abbia deciso di affrontare i suoi tanti timori: “Un insegnante di recitazione ha detto che recitare è praticamente stare nudi e girarsi molto lentamente davanti a un pubblico. Ci si sente è vulnerabili e ci sono così tante paure da affrontare. Ma credo di essere interessato a imparare a vivere con meno paure”.

Quindi ha concluso: “Come attore, vuoi recitare in prima fila e vuoi recitare pezzi che ti facciano crescere e ti permettano di esprimerti pienamente; c’è una ragione per cercare di gravitare verso il materiale migliore. Il fatto è che, purtroppo, non si ha accesso a tutto ciò a meno che non si abbia una certa quantità di potere e accesso ad un flusso di accordi. Immagino che gli attori non vogliano parlare dell’idea che esista un mercato, perché questo sembra un po’ sgarbato”.

In attesa di scoprire quali saranno i progetti futuri di Jeremy Strong, vi lasciamo alla nostra recensione dell’ultima stagione di Succession.