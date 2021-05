Jerome Young, muore a 58 anni l'ex-wrestler della ECW

È scomparso nelle ultime ore il lottatore di wrestling Jerome Young, conosciuto ai tempi della ECW come New Jack, una delle figure più controverse dello sports-entertainment.

La notizia arriva da Mike Johnson di PWInsider, informato dalla moglie di Young. La causa della morte pare sia stata un attacco di cuore avuto in casa, nella sua dimora in North Carolina.

Anche la WWE ha voluto ricordare il lottatore con un tributo.

"Con il suo stile fiero e competitivo, New Jack era rinomato per cercare sempre di superare i limiti dell'hardcore wrestling e portarli all'estremo" si legge sul sito ufficiale della WWE "Young debuttò nel circuito dello sports-entertainment con la United States Wrestling Association di Memphis nel 1992. Al suo arrivo nella federazione Smoky Mountain Wrestling, New Jack fece squadra con Mustafa Saed e formò il Tag Team The Gangstas".

"I Gangstas invasero la ECW al loro approdo nella federazione nel 1995, affrontando immediatamente i Public Enemy in una delle rivalità più leggendarie della ECW. New Jack, assieme a Mustafa e Eliminator John Kronus conquisto vari titoli di coppia. Con un bidone dell'immondizia pieno di armi improvvisate e con la sua caratteristica pistola sparachiodi, New Jack divenne uno degli antieroi più popolari della ECW e testa calda dello sports-entertainment che corteggiò caos e controversie in egual misura" continua il messaggio che ripercorre gli highlight della carriera di Jerome Young.

"New Jack ha lasciato un'impronta culturale utilizzando 'Natural Born Killaz' di Ice Cube e Dr. Dre come sua entry music durante i match. È stato anche menzionato nel singolo di Weezer 'El Scorcho' ed è apparso negli show televisivi 'Early Edition' e 'Daily Show'" ricorda infine il sito, aggiungendo il proprio messaggio di cordoglio per famiglia e amici.