Jerry Calà ricorda le nozze con Mara Venier: 'Mi beccò con un'altra e mi riempì di botte'

Le nozze tra Mara Venier e Jerry Calà non furono delle più tranquille: il matrimonio tra la nota conduttrice e l'ex-Gatto ebbe luogo nel 1984 e durò solo tre anni, durante i quali, stando a quanto più volte raccontato dalla stessa Venier, il suo allora marito non si fece mancare più di una scappatella... Anche durante il giorno delle nozze!

La conduttrice di Domenica In raccontò infatti di aver sorpreso il suo sposo con un'altra donna proprio durante il ricevimento del loro matrimonio: una versione confermata solo in parte da Calà, che ha voluto precisare che la cosa fu figlia di un fraintendimento.

"Era una festa che avevamo fatto con gli amici. Mi ha beccato che ha parlato con una fitto fitto in bagno. Non che ci facevo cose. Invoco la Var, la moviola in campo. Stavo parlando fitto fitto. Sai quando hai un po’ bevuto, ti avvicini e ti metti a parlare con una. Lei mi ha beccato, ha frainteso e mi ha riempito di botte. Cosa che tra le altre cose non dice mai" sono state le parole del comico.

Chissà se la zia Mara vorrà confermare o smentire questa versione dei fatti!