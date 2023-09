Jerry Sienfeld difende Jimmy Fallon dopo lo scandalo: 'Tutto così stupido'

Jerry Seinfield è un attore e cabarettista statunitense, conosciuto al grande pubblico soprattutto per la sit-com Seinfield, in cui interpreta sé stesso mentre vive a New York insieme ad altri tre amici. Di recente l'interprete è finito sotto i riflettori per i motivi sbagliati.

Sembra infatti che recentemente la rivista Rolling Stones abbia travisato gli avvenimenti dell'ultima visita della star al The Tonight Show con Jimmy Fallon.

Sembra infatti che il giornale abbia male interpretato quella che è stata a tutti gli effetti una situazione leggera tra il comico ed il presentatore. Jerry Seifield ha tenuto a chiarire la faccenda, definendo 'Tutto così stupido'.

L'articolo in questione descriverebbe il momento in cui Fallon ha sgridato due membri della troupe nel bel mezzo della registrazione dello show con ospite il comico. La star ha solo suggerito al conduttore di scusarsi per l'accaduto, cosa che poi quest'ultimo ha fatto.

Quello che infatti è stato dipinto come un momento spiacevole e di discussione, è stato invece tutt'altro, ha dichiarato l'attore.

"Credo sia tutto un malinteso. Mi ricordo bene di quel momento. Ho rimproverato Jimmy per un errore, ma poi ci siamo buttati subito a ridere insieme. Non c'è stata nessuna tensione. Ancora oggi io e lui ci scherziamo sopra. Una sorprendente svolta negli eventi", ha detto Seifield.

