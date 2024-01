Jesse Eisenberg ha voluto Kieran Culkin nel suo film, ma non ha visto Succession

Kieran Culkin è senza dubbio uno degli attori del momento: la vittoria ai Golden Globes per l'ultima stagione di Succession ha sancito la definitiva ascesa dell'ormai ex-fratello-meno-famoso di Macaulay Culkin all'Olimpo della settima arte, ma non è stato questo a spingere Jesse Eisenberg a volerlo nel suo nuovo film da regista.

In questi giorni in cui si fa già un gran parlare di un possibile spin-off di Succession, Eisenberg ha infatti spiegato di aver seguito un suggerimento di sua sorella nel pensare a Culkin per il suo A Real Pain, secondo film da regista dopo il When You Finish Saving the World uscito nel 2022: "Dopo aver scritto circa 20 pagine di script lo mandai alla mia sorellina. Non avevo visto Succession. Lei mi disse: 'C'è una sola persona che può fare questo ruolo: Kieran Culkin'" sono state le sue parole.

Eisenberg ha proseguito: "Kieran non è il tipo di persona che salta da un progetto all'altro. È incredibilmente selettivo, c'era addirittura un articolo che parlava di lui che provava a mollare un film. Quindi temevamo che avrebbe detto di no. È stata dura, ma è stato bravissimo nel film". Vedremo se il nuovo lavoro di Culkin non ci farà rimpiangere il suo già leggendario Roman Roy: qui, intanto, trovate la nostra recensione della quarta stagione di Succession.