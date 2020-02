Jesse Garcia di Narcos: Mexico parla della sua esperienza sul set dello show

Dopo le parole di Teresa Ruiz di Narcos: Mexico, i fan della celebre serie prodotta da Netflix potranno scoprire qualcosa in più sul dietro le quinte dello show grazie a questa intervista a Jesse Garcia, interprete di Sal Orozco.

Le domande del giornalista di Collider si aprono chiedendo all'attore se conoscesse la serie di Netflix prima di entrare a far parte del cast e se è rimasto sorpreso da qualche elemento del making of delle puntate, a cui Jesse Garcia risponde così: "Sono un grande fan dalla prima stagione, una volta che sono entrato a far parte del cast non mi ha sorpreso molto, ero molto felice di aver avuto l'occasione di aver potuto girare un prodotto in un'altra nazione che è praticamente la patria della mia cultura. Sono cresciuto in Wyoming, ma mio padre è messicano, quindi ho una parte della cultura messicana nella mia anima, ma non sono cresciuto con le tradizioni messicane". L'intervistato continua: "Andare in Messico, conoscere le persone ed entrare a far parte della sua società e imparare bene il messicano è stato qualcosa di speciale ed importante per me".

Jesse Garcia poi spiega che le riprese non seguivano un programma fisso, a causa delle numerose storyline diverse presenti nelle puntate inedite, ma questo non ha mai creato problemi a nessuno membro del cast.

Se non lo avete ancora letto vi segnaliamo la nostra recensione della seconda stagione di Narcos: Mexico, serie disponibile nel catalogo di Netflix.