Jesse L. Martin tornerà presto nella quinta stagione di The Flash

Lo showrunner Todd Helbing ha da poco annunciato un atteso ritorno nella famiglia di The Flash, show con Grant Gustin nei panni di Barry Allen. Helbing ha anche rivelato che l’assenza di Martin verrà giustificata anche nel corso delle nuove puntate.

Ad inizio novembre vi abbiamo riportato una notizia condivisa da diversi siti di informazione televisiva circa l’allontanamento forzato dell’attore Jesse L. Martin dal set di The Flash. La star dello show in onda sul canale The CW interpreta fin dalla prima stagione il Detective Joe West, dunque uno dei personaggi della prima ora del serial incentrato sul velocista scarlatto.

Stando alle informazioni condivise da TV Line l’attore avrebbe sofferto di un infortunio alla schiena durante la pausa estiva, un incidente che avrebbe limitato seriamente la possibilità di muoversi in piena libertà. Nella quinta stagione, infatti, l’appartenente al corpo di Polizia di Central City è apparso più e più volte seduto.

È sempre TV Line ora ad aggiornarci sullo stato di salute di Martin affermando che tornerà presto per le riprese della seconda ondata di episodi della quinta stagione. L’ultima apparizione di Martin è avvenuta nel corso del quarto episodio, ma sembra che l’artista sia già tornato a girare il quindicesimo episodio.

The Flash tornerà in onda su The CW a partire dal prossimo 15 gennaio con l’episodio intitolato “The Flash & The Furious”, una puntata che vedrà il team Flash pronto a combattere due villain, di cui uno capace di controllare motori e tecnologia motorizzata.