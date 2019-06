Jesse Tyler Ferguson presenterà la nuova edizione di Extreme Makeover

Il celebre programma televisivo Extreme Makeover: Home Edition sta per tornare con una nuova stagione revival. A presentare lo show ci sarà Jesse Tyler Ferguson, volto noto al grande pubblico per il ruolo di Mitchell Pritchett nella sitcom Modern Family.

La nuova stagione sarà composta da dieci episodi e vedrà l'attore prendere il posto dello storico conduttore Ty Pennington che è stato al timone dello show, prodotto dall'emittente televisiva ABC, dal 2003 al 2012.

Queste sono state le prime dichiarazioni di Ferguson - che ritroveremo nell'undicesima stagione di Modern Family, per cui in passato ne ha anche sottolineato l'importanza negli Stati Uniti - dopo l'annuncio della sua partecipazione al programma:

"Mi sentivo molto ispirato dalla serie originale e adesso non vedo l'ora di poter aiutare anch'io le famiglie come nuovo ospite di Extreme Makeover: Home Edition".

Alle dichiarazioni dell'attore si sono aggiunte anche quella di Jane Latman di HGTV, il network che ospiterà la nuova serie:

"La presenza di Jesse è uno dei modi con cui HGTV dimostrerà le proprie scelte creative. Apporteremo alcuni cambiamenti allo show, ma sarà sempre presente la grande narrazione che ha permesso allo show di diventare un'icona della televisione. Jesse è un ragazzo divertente e ci aiuterà a trovare l'umorismo e la gioia in ogni situazione, in modo tale da rendere l'esperienza in qualcosa di unico per tutti".

Extreme Makeover: Home Edition è stato ideato in passato come spin-off della serie Extreme Makeover. Il tratto distintivo che caratterizza lo show è quello di assemblare una squadra di esperti in edilizia e design, per ricostruire e rimodellare la casa di una famiglia che necessita d'aiuto.