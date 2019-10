Jesse Williams di Grey's Anatomy apparirà in un episodio di Power

L'attore Jesse Williams, interprete del personaggio di Jackson Avery all'interno del celebre medical drama Grey's Anatomy, apparirà nel nono episodio della sesta stagione di Power, la serie TV ideata da prodotta dal cantante 50 Cent.

Williams è attualmente impegnato con la sedicesima stagione di Grey's Anatomy, caratterizzata dalle conseguenze degli eventi accaduti durante la stagione precedente e che vede molti dei protagonisti coinvolti in situazioni delicate, come il colpo di scena di Grey's Anatomy 16 o la decisione presa all'interno del terzo episodio che ha portato i fan a infuriarsi con Bailey.

Solo per questa settimana, invece, vedremo l'attore in Power, alle prese con il personaggio di Kadeem, nell'episodio che andrà in onda il 27 ottobre e intitolato Scorched Earth. Kadeem è un ex amante di LaKeisha (La La Anthony) nonché padre di suo figlio Cash. L'uomo - grazie a un first look ottenuto in esclusiva dal portale Entertainment Weekly - è disperato per la scomparsa della donna e piange la sua morte insieme al personaggio di Tommy (Joseph Sikora).

Williams comparirà nella serie trasmessa dal network Starz - che può contare all'interno del proprio catalogo anche il dramma in costume Outlander - soltanto per un episodio. Mentre per quel che riguarda Grey's Anatomy, il prossimo episodio sarà trasmesso oggi negli Stati Uniti da ABC, mentre in Italia la serie sarà disponibile a partire dal prossimo 28 ottobre sul canale satellitare Fox Life.