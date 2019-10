Jesse Williams di Grey's Anatomy sarà nel cast di Little Fires Everywhere

Jesse Williams, famoso per il ruolo del dottor Jacskon Avery in Grey's Anatomy, farà parte del cast della serie tv Little Fires Everywhere. Interpreterà un personaggio ricorrente, Joe Ryan, un ricco banchiere di Wall Street che insieme alla moglie Madeline cerca da anni di avere un bambino.

Per venirne a capo e cambiare il loro destino, i due "si rivolgeranno a una fonte improbabile".

L'attore di Grey's Anatomy si unisce così al premio Oscar Reese Witherspoon e a Kerry Washington (Django Unchained), che sono entrambe produttrici e sviluppatrici del progetto, che portano avanti da tempo. Temi ricorrenti della serie, basata sull'omonimo romanzo di Celeste Ng pubblicato nel 2017 (tradotto in italiano col titolo Tanti piccoli fuochi), saranno la maternità, l'identità, i segreti, ma anche immigrazione, povertà e razzismo.

Lo scorso anno, Kerry Washington aveva dichiarato: "Come produttori, noi di Simpson Street [la sua società di produzione] siamo orgogliosi di raccontare questa meravigliosa storia ispirata al libro di Celeste Ng, ed entusiasti di intraprendere questo viaggio con Hulu. Come attrice, sono felice di avere l'opportunità di lavorare a fianco di Reese Witherspoon, esplorando i ricchi temi di questa storia e interpretando questi personaggi dinamici."

Negli ultimi mesi anche l'attore di Dawson's Creek Joshua Jackson si è aggiunto al cast per un ruolo da protagonista, così come Rosemarie DeWitt (Mad Men).

Al momento non è stata comunicata una data ufficiale per l'inizio delle riprese, né per l'uscita di Little Fires Everywhere.