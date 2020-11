Jessica Alba, Grey's Anatomy e This is Us: le novità di novembre sui canali di Sky

Debutterà il 9 novembre su Fox (canale 112 di Sky) L.A.'s Finest, action drama che ha per proragoniste Jessica Alba e Gabriella Union. Tornano questo mese, inoltre, due amatissime serie tv: la stagione 17 di Grey's Anatomy e la stagione 5 di This is Us, entrambe al via dal 24 novembre.

Ideata da Brandon Margolis e Brandon Sonnier, sceneggiatori di The Blacklist, L.A.' Finest è una serie action-drama, spin-off del franchise Bad Boys. La serie è incentrata sul rapporto tra due detective della polizia di Los Angeles, Sydney Burnett (Gabrielle Union) e Nancy McKenna (Jessica Alba): la prima è un'ex agente della narcotici, la seconda una poliziotta mamma, entrambe con un passato problematico alle spalle. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Duane Martin, Zach Gilford, Ryan McPartlin, Sophie Reynolds, Ernie Hudson e David Fumero. Gli episodi andranno in onda ogni lunedì alle 21.

La diciassettesima stagione di Grey's Anatomy debutterà invece con un doppio episodio martedì 24 novembre alle 21. I nuovi episodi tratteranno anche i temi della pandemia e dell'emergenza sanitaria, mostrando inevitabilmente un mondo nuovo, ma ci sarà spazio anche per i triangoli amorosi tra Meredith, DeLuca eHayes e tra Tom, Teddy e Owen, e per la nuova storia tra Amelia e Link.

Sempre il 24 novembre, alle 22.40, e poi dal 1° dicembre ogni martedì alle 21.50, debutterà la stagione 5 di This is Us, che racconta attraverso flashback e salti temporali le vicende della famiglia Pearsons.

Tra le altre novità di novembre dei canali Sky, vanno inoltre segnalate Deadly Tropics, da giovedì 19 su Fox Crime (canale 116), oltre a due documentari targati National Geographic (canale 403): California - Paradiso in fiamme, lunedì 30 alle 20.55, e Covid-19: Lotta al virus, martedì 17 alle 20.55.