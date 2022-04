Jessica Biel è Candy Montgomery nel nuovo trailer della serie Hulu

Dopo un teaser trailer di Candy, Hulu ha pubblicato il primo full trailer della miniserie true crime con protagonista Jessica Biel. Lo show è composto da 5 episodi e vede l'attrice protagonista in uno dei ruoli maggiormente complicati della sua carriera e basato sulla celebre casalinga che si macchiò di un delitto terribile.

Candy Montgomery (Biel), è una tranquilla casalinga del Texas la cui vita, apparentemente molto regolare deflagra nello scioccante omicidio della sua amica della parrocchia Betty Gore nel 1980.



Il teaser di Candy mostrava come la serie seguirà la storia di Montgomery e nel full trailer si comprende maggiormente in che modo la donna arriverà a commettere il delitto, uccidendo Gore (Lynskey).

"Sono così commossa dalla generosità, compassione e amicizia che hai dimostrato. Sei davvero un tesoro" dice l'amica a Candy nel trailer.



Le due sembrano amiche per la pelle, pronte a sostenersi a vicenda, fino a quando Montgomery inizia una relazione con il marito di Gore, Allan, e quando il tradimento esce allo scoperto le due donne si scontrano; in quel momento Candy Montgomery ucciderà Betty Gore con 41 colpi di ascia.



Montgomery riuscì ad essere assolta dall'accusa di omicidio dopo aver invocato la legittima difesa e dopo che uno psichiatra ottenne la sua confessione tramite ipnosi.

Jessica Biel ha sostituito Elisabeth Moss in Candy, la miniserie Hulu che uscirà il 9 maggio.