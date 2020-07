Jessica Biel e Justin Timberlake genitori per la seconda volta? La news fa il giro del web

Nelle ultime ore è trapelata una notizia che sta facendo il giro del web: secondo fonti certe, Justin Timberlake e Jessica Biel sarebbero diventati genitori per la seconda volta. La coppia non ha rilasciato alcuna informazione ufficiale a riguardo ma, secondo il Daily Mail avrebbero messo al mondo un altro maschietto.

La gravidanza della bellissima attrice protagonista di The Sinner sarebbe passata del tutto inosservata e, complice soprattutto il lockdown, nessuno avrebbe potuto nutrire sospetti al riguardo. In molti dopo la diffusione di questa notizia sono di corsa andati a controllare i profili social dei due, e avrebbero notato un particolare non trascurabile ovvero che non sono presenti foto a figura intera della Biel dopo il 3 Marzo. Probabile che da quel momento in poi il pancione sia diventato più prominente.

Justin Timberlake e Jessica Biel si sono sposati nel 2012 e hanno già un bimbo di 5 anni chiamato Silas. La loro relazione ha rischiato di giungere al capolinea quando il noto cantante aveva ammesso pubblicamente il flirt con Alisha Wainwright. L'attrice ha perdonato rapidamente il marito e da allora sarebbe ritornato molto sereno il loro rapporto.

Jessica Biel avrebbe partorito all'inizio della scorsa settimana e in breve tempo avrebbe fatto ritorno a Big Sky, nel Montana, dove ad aiutarla con il neonato ci sarebbe anche sua madre Kimberly.

La notizia del rinnovo di The Sinner è giunta nelle ultime settimane, ed è probabile che ci sarà da attendere ancora un bel po' per vedere la seconda stagione. Sappiamo di certo che nel cast ci sarà una gradita novità. Matt Boomer farà infatti parte di The Sinner 2.