Jessica Biel terrificante nel trailer della serie horror Disney Plus Candy Morte in Texas

Disney+ ha annunciato che la serie true crime drama originale Candy: Morte in Texas, interpretata dall'attrice Jessica Biel che ne è anche executive producer, sarà disponibile in Italia sulla piattaforma streaming dal 12 ottobre con tutti e cinque gli episodi.

Candy Montgomery, conosciuta come la killer dell'ascia, è una casalinga e madre del 1980 che ha fatto tutto nel modo giusto: un buon marito, due figli, una bella casa, e persino un'attenta pianificazione ed esecuzione delle trasgressioni. Ma quando la pressione del conformismo si fa strada dentro di lei, le sue azioni chiedono a gran voce un po' di libertà...con risultati fatali.

Nel cast, oltre a Jessica Biel, anche Timothy Simons, Melanie Lynskey, Pablo Schreiber e Raúl Esparza, con un cameo di Justin Timberlake, marito della Biel nella vita reale. Il tre volte candidato all’Emmy Robin Veith (Mad Men, The Act) ha scritto la sceneggiatura dell’episodio pilota ed è stato executive producer dell'intera serie. Nick Antosca (The Act, Al nuovo gusto di ciliegia) è l’executive producer per la sua casa di produzione Eat the Cat insieme ad Alex Hedlund. Jessica Biel e Michelle Purple (The Sinner, Cruel Summer) sono le executive producer per Iron Ocean. Michael Uppendahl (Fargo, American Crime Story: Impeachment) ha diretto l’episodio pilota ed è executive producer, con Jim Atkinson & John Bloom nel ruolo di consulting producer.

