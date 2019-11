Jessica Camacho vorrebbe comparire ancora in The Flash nella parte di Gypsy

In questi giorni, Jessica Camacho sta portando in scena il ruolo di Pirate Jenny nell'acclamata Watchmen, ma i fan dell'Arrowverse la ricordano nei panni di Gypsy in The Flash. Dopo aver espresso il desiderio di partecipare alla serie su Il Signore degli Anelli, l'attrice ha raccontato di voler comparire ancora nello show targato The CW.

Da qui in poi, ci saranno spoiler sul destino di Gypsy nella serie con protagonista Grant Gustin. Attenzione.



Durante la sesta stagione, attualmente in onda negli Stati Uniti, si è scoperto che Gypsy è morta per mano di un doppelganger di Cisco, un evento commentato dallo stesso Carlos Valdes. La dipartita del personaggio, però, è avvenuta fuori schermo e a quanto pare non sono solo i fan a sperare in un eventuale ritorno di Gypsy.



Camacho ha infatti spiegato a ComicBook.com di aver saputo della morte del suo personaggio e di essere stata colpita dall'affetto che ha visto nei suoi confronti. Inoltre, ha dichiarato che tornerebbe al "150%" nello show, anche per interpretare una versione alternativa di Gysy. E chissà che gli eventi di Crisi Sulle Terre Infinite non possano renderlo possibile.

"Sarebbe figo", ha commentato Camacho. "Questo è ciò che è fantastico in questo genere. Tutto è possibile, giusto? Chi può dire che non ci sono altre versioni di noi, altri doppelganger? Quindi si, sarebbe super interessante. Tipo una Gypsy 2.0". Cosa ne pensate?



Intanto, Barry Allen si avvicina all'ultima sfida prima della Crisi e, come ci ricorda il promo del midseason finale di The Flash, dovrà lottare contro se stesso.