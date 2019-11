Jessica Camacho di Watchmen vorrebbe partecipare alla serie su Il Signore degli Anelli

La serie TV dedicata al mondo creato da J.R.R. Tolkien è uno dei progetti più importanti di Amazon Prime Video, tanto che l'azienda di Jeff Bezos ha già rinnovato Il Signore degli Anelli per una seconda stagione. Anche Jessica Camacho ha espresso la sua passione per la serie, volendo partecipare allo show.

L'attrice, conosciuta per il suo ruolo in "The Flash" e per la parte di Pirate Jenny in "Watchmen", ha ammesso di aver sempre voluto partecipare alla trilogia diretta da Peter Jackson, scoprendo durante un'intervista concessa a Comicbook.com che Amazon Prime è attualmente al lavoro su uno show che ci catapulterà nella Terra di Mezzo, all'inizio della Seconda Era. Ecco la sua reazione: "Cosa? Sei serio? Oddio, eccoci, Il Signore degli Anelli, vorrei partecipare, senza pensarci due volte".

L'attrice quindi ha lanciato la sua candidatura ai dirigenti di Amazon, ora non le rimane che attendere un riscontro. Nel frattempo abbiamo scoperto che Joseph Rawle farà parte de Il Signore degli Anelli, anche se non conosciamo ancora quale sarà il suo ruolo.

Molti lati del progetto sono ancora segreti, per adesso sappiamo che lo show è ancora in fase di pre-produzione, tra gli interpreti troveremo Maxim Baldry, Will Pulter e altri nomi non ancora confermati, comunque il colosso dello streaming ha intenzione di far uscire la serie su Il Signore degli Anelli nel corso del 2021.