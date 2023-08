Jessica Chastain e Oscar Isaac, amicizia finita per una serie? 'Avevo bisogno di respiro'

Oscar Isaac e Jessica Chastain sono stati protagonisti nel 2021 di una delle serie più drammatiche dell'annata, Scene da un matrimonio. Dopo le riprese, nel quale i due interpretano una coppia sposata coinvolta in un rapporto tossico, l'attrice ha svelato quanto sia cambiato il suo rapporto con il collega.

L'amicizia di lunghissima data tra i due, cominciata quando entrambi erano ancora dei giovani studenti alla Juilliard, ha portato ad una lunga collaborazione nel corso degli anni che ha trovato il suo culmine in 1981: Indagine a New York e Scene da un matrimonio. Pare che però, durante le riprese della serie il rapporto tra i due sia diventato un pò più difficoltoso a causa della storia tossica che erano costretti a raccontare. Più volte, Isaac si è ritrovato a dover aiutare la collega a rilassarsi a causa di scene intime particolarmente forti e complicate da girare.

Lo stesso Oscar Isaac aveva ammesso di quanto lui e la Chastain fossero una vera e propria famiglia. Questo legame, però, sembra abbia complicato ancor di più il lavoro sul set. In alcuni casi, infatti, l'eccessivo affetto e confidenza con il collega non aiuta nella realizzazione di scene così forti ed emotivamente impegnative. "'Scene da un matrimonio' ​​è stato molto duro. E adoro Oscar [Isaac], ma la realtà è che la nostra amicizia non è mai stata la stessa", ha detto Chastain. “Andrà tutto bene, ma dopo ho pensato, ho bisogno di un po' di respiro. C'era così tanto ti amo, ti odio in quella serie" ha raccontato la Chastain.

"Siamo amici da più di metà delle nostre vite e sappiamo così tanto l'uno dell'altro. Quindi sappiamo come farci ridere a vicenda senza nemmeno dire niente. Possiamo quasi leggerci nella mente l'uno dell'altro, ma significa anche che potremmo ferirci a vicenda in modo molto forte. Nelle scene, sapremmo come arrivare all'altro" ha concluso la Chastain. Se vi va di scoprire qualcosa in più sulla serie, vi consigliamo la nostra recensione di Scene da un matrimonio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!