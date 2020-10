Jessica Chastain e Oscar Isaac di nuovo insieme: l'attrice sarà in Scenes From a Marriage

Dopo aver difeso Penelope Cruz nella polemica scoppiata per il film 355, Jessica Chastain è pronta a salire a bordo di un nuovo progetto al fianco di Oscar Isaac: Scenes From a Marriage.

I due attori avevano già lavorato insieme sul set di A Most Violent Year, ma stavolta la loro collaborazione è nata in maniera decisamente sorprendente. Chastain è infatti entrata nel cast della serie solo in un secondo momento, quando Michelle Williams, assunta per il ruolo di co-protagonista, ha dovuto rinunciare alla parte a causa di impegni lavorativi.



Due attrici di livello internazionale e molto amate dal pubblico, per cui la sostituzione non dovrebbe causare molti problemi e la produzione è pronta a mettersi in moto come previsto. Scenes From a Marriage sarà un adattamento in sei puntate della nota miniserie del 1973, diretta da Ingmar Bergman. Si parlerà quindi di temi relativi alla vita coniugale, all'infedeltà e al divorzio.

Il remake sarà scritto, prodotto e diretto da Hagai Levi (The Affair) ed è possibile che Michelle Williams resti nella produzione in veste di produttrice esecutiva, al fianco di Chastain e Isaac. I due attori protagonisti sono amici di lunga data, avendo studiato recitazione insieme alla Juliard, per cui potrebbero proporci un'interpretazione credibile e appassionata, qualcosa di molto simile a quanto visto in Storia di Un Matrimonio.