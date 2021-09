Jessica Chastain, la star di Scene da un matrimonio: 'Non ho mai voluto sposarmi'

Jessica Chaistain e Oscar Isaac sono i protagonisti di Scene di un matrimonio, la serie HBO in arrivo questa sera su Sky e Now Tv, trasposizione in chiave moderna della complessità relazionale di una coppia esplorata da Ingmar Bergman nel 1973.

Nel corso di un'intervista con Il Corriere della Sera, Jessica Chastain ha parlato del suo rapporto con il personaggio di Anna e soprattutto del modo diametralmente opposto in cui entrambe concepiscono il matrimonio. L'attrice dalla fulgida chioma rossa ha ammesso di essere felicemente sposata con un uomo di origini italiane, sebbene nel corso della sua vita non abbia mai aspirato al matrimonio.

"Non ho mai creduto nell'istituzione del matrimonio. Non ho mai voluto sposarmi. Ho compiuto questo passo solo perchè amo veramente tanto mio marito che tra l'altro è di origini italiane, di Treviso per la precisione. Non mi piace provare nessun obbligo nei confronti di chi sta con me tutti i giorni. Bisogna stare insieme ogni giorno per scelta e non perchè un'istituzione ti obbliga a farlo. Non perchè firmi un contratto".

Le star di Scene da un Matrimonio hanno fatto faville a Venezia e in molti hanno pensato che tra Jessica Chaistain e Oscar Isaac potesse esserci molto di più di una semplice amicizia nata sul set. L'attrice con queste parole dunque ha voluto mettere a tacere ogni diceria, ammettendo di essere follemente innamorata di suo marito, l'italiano Gian Luca Passi de Preposulo, manager di un noto brand di abbigliamento.