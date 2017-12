Jessica Jones 2 arriva a marzo, ecco il primo trailer in italiano

. Dopo i primi dettagli trapelati in rete, anche un po' a sorpresaed ihanno diffuso in rete il primo trailer ufficiale della seconda stagione di Jessica Jones che arriverà l'8 marzo in tutto il mondo. Potete trovare il trailer, anche in italiano, in questa notizia.

Dopo The Defenders, la nostra Jessica Jones (Krysten Ritter) torna a lavorare come investigatrice privata, sebbene l'uccisione di Kilgrave (David Tennant) per mano sua, continui a tormentarla e le ha dato una pessima reputazione per le strade di New York. La Jones però ha un solo obiettivo nella testa: indagare sul suo passato e le sue misteriosi origini...

Melissa Rosenberg è di nuovo la showrunner del serial prodotto dai Marvel Studios. Oltre alla Ritter, torneranno anche Rachael Taylor, interprete della sua migliore amica, Patricia 'Trish' Walker, Eka Darville come Malcolm e Carrie-Anne Moss nel ruolo di Jeri Hogarth. Tra le new entry J.R. Ramirez e Leah Gibson; stando alla storyline è possibile che tornerà anche Wil Traval nei panni di Simpson/il futuro Nuke. David Tennant tornerà, invece, a rivestire i panni di Kilgrave/Uomo Porpora in alcune sequenze.

Jessica Jones è la "prima" di almeno tre serie Marvel che approderanno su Netflix nel 2018. Secondo le indiscrezioni, sono previste per metà 2018 la seconda stagione di Luke Cage mentre, entro la fine dell'anno prossimo, debutterà la terza di Daredevil.