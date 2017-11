Jessica Jones 2: Krysten Ritter in ospedale per un disturbo improvviso

è stata portata rapidamente in ospedale per un'improvviso malore mentre era in tour per promuovere il suo ultimo lavoro, un libro. La star di Jessica Jones ha usato i social per scusarsi del mancato incontro con i fan.

La protagonista della serie Marvel/Netflix Jessica Jones è stata recentemente ricoverata in ospedale mentre si trovava a Chicago per promuovere la pubblicazione del suo primo romanzo. Ecco cosa ha scritto la Ritter ai fan:

"Ciao Chi-Town fans! mi spiace davvero tantissimo di non essere potuta venire alla firma dei libri all'@andersonsbookshop di Naperville stasera. Come potete vedere, sono veramente molto malata e questo è successo improvvisamente, così mi hanno dovuta portare all'ospedale. Sono davvero dispiaciuta di non essere venuta e di aver perso l'incontro con voi, ragazzi. Ora mi sto riprendendo e tutto si rimetterà presto a posto, non vedo l'ora che leggiate il libro! Voi per me siete tutto e vi ringrazio per l'amore e il supporto che mi dimostrate, Xoxox krysten”

Il titolo del romanzo di Krysten Ritter è Bonfire ed ecco si cosa parla:

"Sono passati 10 anni da quando Abby Williams ha lasciato casa e si è scrollata di dosso ogni possibile indizio sulle sue origini provinciali. Adesso lavora come avvocato ambientale a Chicago, ha una bellissima carriera, un appartamento moderno e una passione per le serate da... "una botta e via". Ma quando un nuovo caso la riporta a casa, a Barrens, Indiana, la perfetta vita di Abby inizia ad incrinarsi. Il suo compito è di investigare sulla Optimal Plastics, cuore economico della sua città e centro economico del posto. Abby, investigando, inizia a trovare delle connessioni tra il più grande scandalo che colpì la cittadina di Barrens, 10 anni prima (che coinvolse la popolare Kaycee Mitchell, scomparsa, e i suoi amici più intimi), e la compagnia. Inoltre, scoprirà ben più grandi e oscuri segreti, compreso un misterioso rituale denominato "The Game" che minaccerà di esporre molti onorabili membri della comunità e metterà la donna in una scomoda posizione."

Interessante, non trovate?

Nel frattempo sappiamo che Jessica Jones 2 ha terminato le riprese e che vedremo il serial in onda su Netflix nel 2018.