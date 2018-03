Jessica Jones 2: La canzone di Trish ottiene il trattamento video pop-up! Guardate!

Anche se è improbabile che la seconda stagione diabbia bisogno di ulteriore marketing a questo punto, il servizio di streaming si è "inventato" un video un po' ammiccante per gli spettatori. Attenzione agli spoiler

Uno dei momenti più memorabili di questa season 2 di Jessica Jones c'è durante un flashback che si concentra sulla carriera musicale di Trish Walker (Rachael Taylor), che regala al mondo intero il singolo " Ti Voglio, Cray Cray. "

Potete dare un'occhiata al player, se siete curiosi!

Se ricordate, (noi in Italia magari no), Pop-Up Video era una serie su VH1 che cercava di aumentare il valore intrinseco dell'intrattenimento "da divano" offrendo agli spettatori video musicali con didascalie che a volte erano informative, ma, soprattutto, divertenti. Quest'ultimo è sicuramente l'approccio che Netflix sta adottando con la pubblicità "occulta" per Jessica Jones, riempiendo questo video con diverse chicche, sottolineando quali parti della complicata coreografia del video Trish fossero improvvisate.

Netflix è riuscito a ricreare abbastanza bene il tono del Pop-Up Video e le didascalie riescono a rimanere ancorate al personaggio, facendo diversi riferimenti pungenti al passato di Trish, tutto molto divertente, in effetti!

Jessica Jones è attualmente disponibile su Netflix con entrambe le sue due stagioni.