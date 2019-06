Jessica Jones 3 contiene degli easter egg su Iron Fist e... Spider-Gwen!

La terza e ultima stagione di Jessica Jones ha debuttato ieri su Netflix e i fan a caccia di easter egg non hanno di certo perso tempo. Qualcuno, infatti, ha già trovato dei riferimenti ad Iron Fist e addirittura a Spider-Gwen, personaggio apparso in Spider-Man: Un nuovo universo ma scollegato dal MCU.

Attenzione, seguono spoiler sulla terza stagione di Jessica Jones.

Arrivati a circa metà degli episodi, Jeri Hogart (Carrie-Ann Moss) è preoccupata di perdere la Rand Enterprise e ammette di voler contattare direttamente Danny Rand, il personaggio interpretato da Finn Jones in Iron Fist. A questo punto viene reso noto che Danny si è preso un anno sabbatico a causa del duro scontro avvenuto alla fine della seconda stagione di Iron Fist.

Per quanto riguarda il secondo easter egg, invece, un utente di Reddit ha notato in particolare un nome apparso durante una ricerca di Google mostrata durante uno degli episodi (potete trovare l'immagine in calce alla notizia. Il nome in questione è quello di Bodega Bandit, peculiare villain che nei fumetti Marvel affronta più volte Spider-Gwen. Vero, il personaggio non è mai apparso nel Marvel Cinematic Universe, ma chissà che in futuro non possa essere introdotto in uno dei prossimi capitoli dello Spider-Man di Tom Holland.

I nuovi episodi dello show sono attualmente disponibili su Netflix. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alle nostre prime impressioni sulla terza stagione di Jessica Jones e il commento della showrunner Melissa Rosenberg.