Jessica Jones 3: Eka Darville scherza sull'evoluzione di Malcolm Ducasse

Dopo i progressi ottenuti in questa seconda stagione per quanto riguarda l'arco narrativo del suo personaggio, Eka Darville è tornato a parlare di Malcolm Ducasse e della terza e ultima stagione di Jessica Jones. L'attore si è soffermato sulla misteriosa svolta che Malcolm sta già mostrando in questi episodi finali.

"Nella terza stagione di Jessica Jones troviamo Malcolm in qualità di investigatore privato a tempo pieno con Jeri Hogarth con la sua nuova attività e si occupa di alcune cose moralmente ed eticamente discutibili" ha affermato Eka Darville.

Darville sostiene che la crescita di Ducasse sia una progressione naturale, affermando che dopo esser stato 'maltrattato' per diverso tempo ora è pronto a prendere il toro per le corna.



"Era un po' come se avesse vagato dappertutto in così tanti punti diversi e per lui è davvero un modo per tracciare una linea nella sabbia intorno al rispetto di sé e ciò che è disposto a fare per ottenere rispetto, che si tratti di Jessica, di Jeri o del mondo in generale. Sono grato per l'intera esperienza ed è una direzione completamente diversa da quella presa da Malcolm sinora".

I 39 episodi successivi non segneranno solo la fine di Jessica Jones ma la fine dell'intera serie di show di Marvel Television per Netflix.

Nonostante al momento sembra che non ci sia un futuro per Jessica Jones, il capo di Marvel Television, Jeph Loeb ha dichiarato che i personaggi potrebbero avere un futuro altrove. Nel frattempo la troupe ha ringraziato i fan in vista dell'ultima stagione.

Ieri sono state diffuse le prime foto dell'ultima stagione della serie con protagonista Krysten Ritter.