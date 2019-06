Jessica Jones 3, Jeri Hogarth ritroverà una vecchia fiamma

Carrie-Ann Moss ha fatto parte del mini universo Marvel Television di Netflix fin dall’inizio. Compare in tutte e tre le stagioni di Jessica Jones, in cui interpreta lo spietato avvocato Jeri Hogarth, ma il suo personaggio è apparso anche in Iron Fist, Daredevil e The Defenders.

In occasione dell’uscita della terza stagione di Jessica Jones, Carrie-Ann Moss ha rilasciato un’intervista a Comicbook.com, parlando del suo personaggio e della serie. Nella terza stagione Jeri appare vulnerabile, in lotta con una malattia invalidante. “Ma nonostante tutto” ha detto l’attrice, “è sempre la stessa Jeri. Lotta come sempre e cerca di vincere.”

Nella terza stagione, Jeri ritrova una vecchia fiamma dell’università e mostra un inedito lato sentimentale. Secondo Carrie-Ann Moss il suo personaggio “sta cercando qualcuno che sente di conoscere, di cui possa fidarsi, che le ricordi in un certo senso un’epoca migliore della sua vita, che rappresenti la bontà. Ci sono diverse ragioni per cui si riavvicina al vecchio amore.”

C’era una vecchia battuta di Jeri Hogarth a cui l’attrice è molto affezionata. “A un certo punto il personaggio era preoccupato dell’eredità che avrebbe lasciato. Diceva che l’unica cosa che avrebbe lasciato sarebbe stato il suo nome sulla porta dell’ufficio. Adoro quella battuta”. La malattia, però, la costringe a cambiare la sua visione delle cose. “Credo che sì, lei vuole ancora lasciare un segno ed essere rispettata, ma adesso inizia davvero a fare i conti con la sua mortalità. È davvero un aspetto di lei che mi piace nella terza stagione.”

Nell’ultima stagione di Jessica Jones, continua l’attrice, “penso che capiremo davvero perché i personaggi sono come sono, specialmente per quanto riguarda Krysten [Ritter].”

Rivedi il teaser di Jessica Jones 3, su Netflix dal 14 giugno.