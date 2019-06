Jessica Jones 3: Krysten Ritter aveva capito che sarebbe stata l'ultima stagione

Dopo soli tre stagioni Jessica Jones è giunta al capitolo finale. L'annuncio della cancellazione della serie tv era stato dato lo scorso febbraio, ma dati gli impegni della showrunner l'attrice Krysten Ritter aveva capito che quelli che stava girando sarebbero gli ultimi episodi nelle vesti dell'investigatrice.

Prima ancora che la terza stagione di Jessica Jones fosse annunciata anche come quella finale, la protagonista della serie tv, l'attrice Krysten Ritter, aveva già intuito che la storia si sarebbe conclusa. Nel corso delle riprese, infatti, la showrunner e produttrice esecutiva Melissa Rosemberg era già impegnata per un nuovo lavoro con la Warner Brothers.

Inoltre, la Ritter ha detto che lei e la sceneggiatrice sono molto simili e anche per questo aveva capito che quello era il modo giusto di chiudere la storia e completare il viaggio di Jessica, in maniera perfettamente in linea con il suo personaggio.

L'attrice ha poi aggiunto che nonostante ci siano soltanto tre stagioni, gli argomenti trattati sono vari e si è realizzato uno studio psicologico approfondito della protagonista, per cui ciò che viene raccontato durante gli episodi è comunque tanto.

A proposito del nuovo impegno, Melissa Rosemberg ha confessato a Comic Book che vorrebbe allontanarsi un po' dall'universo dei supereroi per spingersi in spazi nuovi e reinventarsi, in modo da continuare a mantenersi creativa.

