Jessica Jones 3: Krysten Ritter è soddisfatta del suo esordio alla regia

Durante una recente intervista, Krysten Ritter ha espresso tutto il suo affetto nei confronti di Jessica Jones e ha parlato della sua prima esperienza come regista.

"Sono una persona piuttosto tosta, e mi sono veramente appassionata di ciò che faccio per lavoro," ha detto la Ritter a Collider. "Certamente amo molto Jessica. Amo lo show. Amo passare ogni minuto a provare di rendere le cose il migliori possibile. Parte di questo è stato anche dirigere in questa stagione. Ma sono anche un'attrice e un'artista. Abbiamo uno stile di vita vagabondo. Amo la diversità. Quindi, faccio un po' tutte e due le cose. Adoro Jessica, ma mi piace fare anche altri cose. Mi sento molto fortunata."

L'attrice ha diretto il terzo episodio della stagione finale, intitolato "AKA You're Welcom", che a quanto pare si è rivelato un'ottima opportunità per dare vita alllo stile di regia che aveva in mente: "E' molto difficile, quando sei in ogni scena. Continuavo a chiedere di poter dirigere, e la cosa difficile era trovare il momento giusto, visto che sono presente in quasi tutte le scene. Perciò è andata bene. Inoltre, creativamente, era l'episodio giusto perché è una sorta di addio. Sono riuscita a realizzare delle scelte stilistiche nuove, invece che mantenere il solito stile, e creare un nuovo linguaggio con la camera, soprattuto per quanto riguarda Trish e la sua storia d'origine. Sono rimasta molto soddisfatta del lato creativo, sono riuscita a portare avanti un nuovo stile e lasciare la mia impronta."

La terza e ultima stagione dello show è attualmente disponibile su Netflix. Per ulteriori approfondimenti vi consigliamo di leggere le nostre prime impressioni sulla stagione finale di Jessica Jones.