Jessica Jones 3: Krysten Ritter in un video annuncia l'anticipo dell'ultima stagione

I fan della Marvel sono ancora ansiosi di vedere la terza e ultima stagione di Jessica Jones. E Netflix arriva in soccorso anticipando l'uscita della serie. In un recente post su Instagram, la star della serie Krysten Ritter, ha condiviso un breve video del personaggio mentre beve in un bar e suggerisce l'arrivo imminente dei nuovi episodi.

La nuova campagna promozionale sembra molto promettente per i fan. Nei giorni scorsi vi abbiamo annunciato che la serie tornerà ufficialmente a giugno ma ora è la stessa protagonista a confermarlo con un video su Instagram che non fa che accrescere l'attesa degli appassionati.

Krypten Ritter tempo fa ha spiegato di essere grata per il ruolo:"Sono davvero grata di aver avuto questa parte che mi permette di cresce e arricchirmi".



Il personaggio Jessica Jones è un'ex'supereroina che dopo esser stata colpita da un disturbo post-traumatico da stress, apre un'agenzia investigativa per aiutare i supereroi in difficoltà.

Lo show è stato cancellato da Netflix, così come altre serie molto seguite come Daredevil, The Flash e Luke Cage.

I fan hanno protestato sin da subito con questa decisione del colosso dello streaming di non proseguire con la produzione di altre stagioni degli show legati all'universo Marvel.

Non tornerà David Tennant in questa terza stagione di Jessica Jones; la star di Doctor Who ha confermato che non apparirà nei nuovi imminenti episodi.