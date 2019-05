Jessica Jones 3 su Netflix il 14 giugno: ecco il primo teaser trailer ufficiale

Dopo il video con Krysten Ritter, l'attesissima terza stagione di Jessica Jones si mostra oggi con il primo teaser trailer ufficiale che anticipa poco sull'ultima stagione della serie Netflix, ultimo scampolo di resistenza del progetto The Defenders bruscamente naufragato anche a causa dell'imminente arrivo di Disney+.

Nel filmato vediamo l'ormai stranoto corridoio del palazzo dove si trova la Alias Investagations di Jessica Jones (Ritter). Una carrellata in avanti ci avvicina alla porta dell'agenzia investigativa guidata dalla nostra protagonista, mentre una voce in sottofondo dichiara: "Jessica Jones, sei una frode, sei un'imbrogliona. Non più". Qualcuno bussa poi alla porta della Alias e Jessica va ad aprire, con il montaggio che stacca brutalmente dal frame e ci mostra il volto di un uomo (forse nuovo villain).



Nella terza stagione vedremo Jessica scavare ancora più a fondo nel suo passato per capire la sua vera natura, mentre un nuovo e terribile caso la metterà in difficoltà, visto che un nuovo killer con super poteri sembra aver scelto Hell's Kitchen come territorio di caccia. Starà a lei il compito di fermarlo.



Jessica Jones 3 sbarcherà su Netflix il prossimo 14 giugno e vedrà nel cast anche Rachel Taylor, Carrie-Anne Moss, Eka Darville e Janet McTeer. Quanto stavate aspettando l'ultima stagione della serie?