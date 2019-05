Jessica Jones 3, ecco le prime foto della nuova stagione!

La terza stagione di Jessica Jones è in arrivo su Netflix, e grazie alle nuove foto possiamo darvi un'occhiata veloce in anteprima. Le foto ritraggono vari personaggi, ma sono assolutamente prive di spoiler riguardo la trama.

Nella prima foto vediamo Jessica scendere da un taxi, mentre in quella successiva vediamo sempre la nostra protagonista seduta ad un bar, con l'aria a metà tra l'infastidito ed il pensieroso, di fianco a quello che sembrerebbe essere un nuovo personaggio. Rivediamo anche Hogarth, seduta alla propria scrivania e spalleggiata da Malcom, mentre nell'ultima immagine vediamo Trish nel mezzo di un allenamento di boxe.

La terza stagione di Jessica Jones sarà l'ultima occasione per vedere una serie Marvel prodotta e trasmessa da Netflix. Com'è risaputo, infatti, a partire da quest'anno tutte le produzioni Marvel verranno spostate sulla neonata Disney+, sulla quale le serie viste finora su Netflix (Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist, Luke Cage) probabilmente non troveranno spazio. Jessica Jones, a differenza delle altre serie appena nominate, avrà almeno la possibilità di avere un finale degno di questo nome: la cancellazione della serie è infatti stata annunciata prima dell'inizio delle riprese, per cui dovrebbe esserci stata almeno la possibilità di concludere degnamente.

La nuova stagione di Jessica Jones (qui il teaser trailer) andrà in onda dal 14 giugno e, nonostante le voci circolate a riguardo, non vedrà il ritorno di David Tennant.