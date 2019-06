Jessica Jones 3: le prime recensioni parlano di una stagione 'dimenticabile'

E' stato da poco diffuso il trailer della terza stagione di Jessica Jones, ultimo capitolo delle serie targate MCU ad approdare su Netflix, e in attesa dell'uscita ufficiale sono state pubblicate le prime reazioni della stampa.

Di seguito potete trovare alcuni pareri delle riviste internazionali, che di primo acchito non sembrano molto entusiaste della conclusione dello show:

Comicbook.com: "Sfortunatamente per I fan del Defenderverse, questa serie - e questa parte del Marvel Cinematic Universe, per quel che conta - fallisce nel concludere con il botto, piuttosto zoppica nella notte con un sussurro. Gran parte della terza stagione è totalmente dimenticabile, persa nell'etere mentre tenta di trovare la sua strada."

Collider: "Questa stagione - che sarebbe comunque stata l'ultima per la showrunner Melissa Rosenberg - è una storia dark, probabilmente la meno fumettosa della collaborazione tra Netflix e il Marvel Cinematic Universe. A volte non funziona e soffre degli stessi problemi di ritmo che hanno afflitto, quasi tutti questi show. Ma quando colpisce, lo fa come la sua eroina: violenta, imperfetta, e pronta a spingersi dove i suoi compagni supereroi non oserebbero mai."

Gamespot: "Come sempre, Jessica Jones segue la sua super-forte protagonista detective mentre segue gli indizi, combatte i cattivi, e lotta con il suo deprimente nichilismo. Krysten Ritter rimane un'ispirata scelta di casting, e la sua versione del personaggio conserva tutta la complessità a cui ci ha abituati. Vuoi che Jessica si riprenda, ma allo stesso tempo è difficile discutere con la sua visione del mondo. L'ultima stagione di Jessica Jones è fantastica in quasi tutti i suoi aspetti, ma lo show funziona grazie alla Ritter."

Forbes: "L'apparizione del personaggio in The Defenders è stata dimenticabile come quella di tutti gli altri, e la seconda stagione della serie semplicemente non era paragonabile alla prima. Ora, con il finale e la terza stagione tra noi, possiamo dire che Jessica Jones, come l'intero angolo di Netflix sul Marvel Cinematic Universe, si conclude con un gemito...non con un botto."

La terza stagione di Jessica Jones debutterà su Netflix il prossimo 14 giugno. Nel frattempo potete dare un'occhiata alla featurette sull'esordio alla regia di Krysten Ritter.