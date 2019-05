Jessica Jones 3: ufficiale il ritorno a giugno della serie Marvel

Netflix ha annunciato che la terza e ultima stagione di Jessica Jones debutterà sulla piattaforma streaming nel mese di giugno. Lo show, ambientato all'interno del Marvel Cinematic Universe, e interpretato da Krysten Ritter, è basato sull'omonimo personaggio dei Marvel Comics e fa parte delle serie che conducono a The Defenders.

La precedente stagione di Jessica Jones si è conclusa con la protagonista che tenta di avvicinarsi ad una quotidianità più normale possibile, dopo che la sua vecchia amica Trish ha commesso un omicidio che ha posto fine alla loro amicizia.

Ora Netflix ha confermato che la terza stagione di Jessica Jones debutterà a giugno, anche se non è stata annunciata una data precisa.

Jessica Jones è stata ufficialmente cancellata da Netflix a febbraio, mesi prima del debutto della terza stagione.



La cancellazione ha ufficialmente segnato la fine del legame tra Marvel Television e Netflix, dopo che anche gli altri show tv dell'MCU erano stati cancellati.

I dettagli che riguardano la terza stagione sono attualmente sconosciuti; la stagione sarà composta da 13 episodi. David Tennant non tornerà per i nuovi episodi, come da lui stesso confermato.

Jessica Jones è interpretata da Krysten Ritter, e nel cast sono inclusi anche Rachael Taylor, Era Darville e Carrie-Anne Moss.

Una chiusura col botto è stata promessa da Melissa Rosenberg, showrunner della serie. Non resta che attendere qualche settimana per scoprire gli ultimi episodi con protagonista l'agente investigativo Jessica Jones.