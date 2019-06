La fine di Jessica Jones 'arriva al momento giusto', secondo la creatrice

Quando Netflix annunciò che la terza stagione di Jessica Jones sarebbe stata l’ultima, molti dei suoi fan furono rattristati ma non certo sorpresi. Molte altre serie di supereroi Marvel, come The Punisher, Luke Cage e Daredevil, erano state cancellate in fretta e furia in seguito alla nascita del servizio di streaming della Disney, Disney+.

La creatrice e showrunner Melissa Rosenberg, però, assicura che Jessica Jones si concluderà in modo soddisfacente. "Tutte e tre le stagioni rappresentano un pezzo della vita di Jessica” ha detto a Digital Spy. “I primi due capitoli sono incentrati su lei che insegue i suoi demoni, in senso letterale e figurato, ed esaminano la sua vita, le sue origini e la sua famiglia. Nella terza stagione, avendo affrontato tutti questi argomenti, era importante farla guardare avanti, cercando di costruire un futuro per se stessa. Volevamo esplorare il tema universale del trovare il proprio posto nel mondo.”

Indipendentemente da Disney+, la terza stagione sarebbe stata comunque l’ultima per Rosenberg, non c’è stata alcuna spinta ad affrettare la conclusione. “Il racconto è arrivato in modo piacevolmente naturale a una sua conclusione. Sicuramente alcune volte abbiamo pensato: oh aspetta, se questo è il nostro ultimo momento, allora vogliamo farlo così. Ci siamo un po’ adattati, ma i personaggi erano naturalmente rivolti in una certa direzione, quindi è stato semplicemente naturale.”

Rosenberg è quindi soddisfatta del percorso di Jessica Jones, che ritiene si concluda al momento giusto. Guarda il trailer della terza stagione, in arrivo su Netflix il 14 giugno, che prevede anche il debutto alla regia di Krysten Ritter.