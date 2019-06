Jessica Jones: l'autrice parla del finale e del rapporto tra Jessica e Trish

A qualche giorno di distanza dalla sua diffusione in streaming, la creatrice e sceneggiatrice di Jessica Jones ha parlato apertamente del finale della serie e specialmente del rapporto tra Jessica e Trish, veri motori emotivi della stagione.

Nel finale di stagione (e di serie) abbiamo infatti potuto vedere Jessica affrontare il suo avversario più forte e personale: Trish, sua sorella e migliore amica; l'uccisione della madre Dorothy da parte di Gregory Salinger (Jeremy Bobb) ha scatenato la sete di giustizia di quest'ultima, che ha cominciato a uccidere chiunque ritenesse essere malvagio, questo ha portato inevitabilmente all'intervento di Jessica Jones decisa a fermarla una volta per tutte, spedendola al Raft, una prigione governativa per persone con poteri speciali.

Melissa Rosenberg, dopo aver commentato la notizia della cancellazione della serie da parte di Netflix, ha commentato a Entertainment Weekly che l'intenzione di inscenare la resa dei conti tra Jessica Jones e Trish c'era fin dal principio: "E' stata nostra intenzione fin dal principio. Tutte e tre le stagioni sono come un unico blocco, come ho già detto, come i tre atti di un'unica opera e al centro di questi tre atti c'è sempre l'amicizia tra Jessica e Trish e il loro rapporto come sorelle. Qualche volta questo ha una funzione minore, appare più sullo sfondo, altre è in evidenza, ma volevamo davvero diventasse centrale in questa stagione. Abbiamo presentato Salinger come nuovo villain, ma in realtà il vero cattivo della stagione era Trish. Ci sembrava giusto".

La terza e ultima stagione di Jessica Jones è stata diffusa in streaming lo scorso 14 giugno, su queste pagine potete già trovare la nostra recensione completa.