Jessica Jones, clamorosa indiscrezione: anche Kyrsten Ritter entra a far parte del MCU!

Da tempo si parla di un possibile reboot di Jessica Jones e a quanto pare, quelle che un tempo erano sole delle improbabili voci ora, stanno per diventare una tangibile realtà, come assicurato da un noto insider.

Pare che lo show non sarà un semplice reboot ma che in un certo qual senso avrà modo di continuare quella che è stata la storia delineata per l'eroina nel corso delle 3 stagioni della serie Netflix. Insomma, dopo Matt Murdock, Disney+ si prepara ad accogliere un altro membro della schiera dei The Defenders.

Proprio come per il reboot di Daredevil, non abbiamo ancora alcuna informazione di rilievo in merito ma, sembra proprio che i Marvel Studios abbiano voluto assecondare il volere dei numerosissimi fan che da tempo reclamavano a gran voce il debutto nell'universo guidato da Kevin Feige di questi amatissimi supereroi.

Dal canto suo, Kyrsten Ritter si è sempre detta pronta a tornare come Jessica Jones e nel corso di varie interviste ha dichiarato di amare moltissimo questo personaggio: "Mi sono divertita moltissimo a interpretarla e la amo così tanto. Sono così orgogliosa di lei. Non solo perché era un grande ruolo e lei è una tosta, ma è che quel personaggio si è davvero connesso con le persone in un modo che in pochi sono riusciti a fare. Davvero, davvero vicino alle donne e ragazze sopravvissute a traumi. Se dovesse ripresentarsi l'occasione, tornerei subito!".

Pare insomma che l'occasione in questione sia arrivata finalmente!