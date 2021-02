Jessica Jones: cosa bolle in pentola ora che i diritti sono tornati alla Marvel?

Kevin Feige non ha assolutamente escluso il ritorno in futuro di Jessica Jones e questo ha fatto ripartire sui social il tam tam di quanti sperano di rivedere l'amatissima eroina colpita da disturbo da stress post-traumatico.

Ora che i diritti di Jessica Jones sono finalmente ritornati alla Marvel, in molti sperano che prima o poi possa esserci un revival per questo personaggio che è stato protagonista per ben 3 stagioni di un'acclamatissima serie su Netflix. Fin qui però sul fronte del brand di proprietà della Disney, tutto tace e addirittura qualcuno ha riferito che Hulu stia pensando di realizzare una nuova produzione dedicata a Jessica Jones. Va sottolineato tra l'altro, che su Netflix questa serie era R-rated, dunque vietata ad un pubblico di minori per il linguaggio e i contenuti particolarmente violenti. Fin qui, l'unico prodotto dell'MCU ad aver ottenuto questa classificazione è stato Deadpol 3. Detto questo, sembra improbabile che potremo vedere l'eroina nel catalogo di Disney Plus molto presto.

I fan naturalmente ci sperano, e il fatto che Kirsten Ritter abbia gradito le parole di Feige, non fa che accrescere l'hype di quanti sperano in un revival. Naturalmente fin qui stiamo parlando solo di supposizioni e non vi è ancora nulla di certo.