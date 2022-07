Jessica Jones, su Disney+ la serie Netflix cambia titolo: cosa sta succedendo?

Come le altre serie Marvel prodotte da Netflix, anche Jessica Jones è approdata su Disney+ ma come numerosi telespettatori hanno notato, lo show con Krysten Ritter ha subito un parziale cambiamento nel titolo.

Si è passati di fatto da un semplice "Jessica Jones" ad un "AKA Jessica Jones". Si tratta naturalmente di una piccola modifica che rispecchia il titolo di ciascun episodio che per l'appunto, ha inizio con AKA ma, non è ancora chiaro per quale ragione si sia deciso di aggiungere questa abbreviazione al nome dello show.

Gli ultimi rumor su Jessica Jones parlano di un suo debutto imminente nel Marvel Cinematic Universe ma al momento sembra essere molto complicato stabilire come questa eroina si inserirà nelle dinamiche del franchise che si appresta ad accogliere tra le sue fila tutti quei personaggi che sono stati amatissimi dal pubblico di Netflix.

Ciò che desta più preoccupazione è sicuramente la destinazione d'uso di questi show caratterizzati da molta violenza, scene incredibilmente crude e un linguaggio assai inadatto ai più piccoli, pubblico verso cui i Marvel Studios sono per lo più rivolti. Disney sarà in grado di adattare queste serie al suo bacino d'utenza o preferirà mantenerle inalterate per non deludere i fan da sempre molto legato a questi show? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.