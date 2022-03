Jessica Jones, in quale frangente dell'MCU potremmo rivedere Krysten Ritter?

Il cuore dei fan Marvel non ha mai smesso di battere per i personaggi introdotti dagli show prodotti in collaborazione con Netflix: il ritorno del Daredevil di Charlie Cox in occasione di Spider-Man: No Way Home ci ha fatto intendere che gli Studios abbiano finalmente preso atto della cosa, ma che ne è, ad oggi, di Jessica Jones?

Una foto pubblicata da Krysten Ritter, unita alle condizioni di cui sopra, ha infatti riacceso le speranze dei fan di rivedere la nostra detective in chiave Marvel Cinematic Universe: ma in quale frangente del franchise è più probabile un ritorno della protagonista dello show Netflix ora traslocato su Disney+?

Le occasioni non mancheranno di certo, a partire dalla serialità televisiva: She-Hulk potrebbe essere il contesto adatto, visto anche l'aspetto da legal drama dello show su Jennifer Walters, ma anche in Secret Invasion le doti investigative della nostra potrebbero tornare utili; non è da escludere, inoltre, anche una comparsa della nostra in show come Moon Knight o, magari, in un'inedita versione animata nella seconda stagione di What If...?

Decisamente meno probabile sembra, ad oggi, lo sviluppo di una seconda stagione di The Defenders o di una quarta stagione di Jessica Jones, anche se, ovviamente, con Marvel mai dire mai! Per quanto riguarda il grande schermo, invece, l'occasione più ghiotta è ovviamente rappresentata da Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che potrebbe concedere a Krysten Ritter un breve cameo sulla scia di quello di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home.

Cosa ne pensate? Sareste felici di rivedere la più amata detective Marvel? Quale dei film o delle serie in arrivo vi sembra lo scenario più adatto? Fatecelo sapere nei commenti! I fan, intanto, si sono già detti contrari al re-casting di Jessica Jones.