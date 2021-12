Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage: che fine faranno dopo l'ufficialità di Daredevil?

Charlie Cox tornerà ad interpretare Daredevil. A confermarlo è Kevin Feige, che ha dichiarato che il personaggio apparirà in progetti futuri. Ma ora tutti si chiedono: cosa accadrà agli altri Defenders, ovvero Jessica Jones, Iron Fist e Luke Cage? E alla squadra?

Kevin Feige è sempre stato piuttosto evasivo nelle risposte in merito ai supereroi "di Netflix". Le serie create intorno a questi personaggi hanno riscontrato un successo inaspettato, e in particolare il Daredevil di Charlie Cox, protagonista che in prodotti precedenti non aveva avuto fortuna, è diventato uno dei più apprezzati dal pubblico. A tal punto da spingere i fan a chiedere a gran voce il suo inserimento.

Ultimamente, il ritorno dei diritti di Jessica Jones alla Marvel, ha chiuso il cerchio, riportando alla casa madre tutti i Defenders: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist. Questo sembrerebbe un segno importante per il futuro. Sicuramente, infatti, agli Studios ci sono dei piani in merito, che però per il momento non ci sono stati ancora comunicati. Kevin Feige ha semplicemente detto "mai dire mai" su un possibile ritorno di questi personaggi. Ha poi specificato che la concentrazione, al momento, è sui prodotti già annunciati, tra cui ci sono numerose serie e pellicole. Tuttavia non è detto che altri progetti non si possano inserire nel frattempo. Ma soprattutto, non è detto che le serie o i film previsti per un periodo più lontano, non possano alla fine includere anche solo un cameo di uno di questi personaggi. O più di uno, perché di rivedere Daredevil abbiamo ormai la certezza.



Sicuramente sembra invece improbabile che rivedremo tutta la squadra al completo, o comunque non in tempi brevi. Riunirla richiederebbe la creazione di un prodotto in grado di poter dare lo spazio necessario ai vari personaggi, o addirittura di un prodotto apposito, un po' come è stato fatto per gli Avengers, cosa che in questo momento sembra impensabile. Ma come ha detto lo stesso Feige, "mai dire mai", soprattutto se si parla della Marvel.

Tutto si deciderà man mano che i piani per il futuro andranno a delinearsi. Gli Studios hanno tanti show e film all'attivo, e un grande universo di personaggi nuovi e vecchi sullo schermo, quindi bisognerà avere pazienza. Ma le possibilità di rivedere alcuni protagonisti singolarmente sono piuttosto alte.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere qualcuno di questi personaggi? Fatecelo sapere nei commenti!