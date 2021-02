Jessica Jones: Kirstern Ritter spera in un ingresso nel Marvel Cinematic Universe?

La scorsa settimana, i diritti di Jessica Jones e The Punisher sono ritornati ai Marvel Studios dopo la scadenza del contratto con Netflix. In molti sperano che questo possa aprire le porte del Marvel Cinematic Universe a questi personaggi.

In particolare, molti fan di Jessica Jones hanno notato che l'interprete dell'iconico personaggio, Krysten Ritter ha mostrato un certo interesse per la nuova questione dei diritti. In particolare un utente di Twitter @DanielRPK ha condiviso uno screenshot dei Mi piace della Ritter e tra questi vi era un articolo di Deadline che diceva: "Kevin Feige non esclude che un giorno Jessica Jones possa tornare in TV".

Nei mesi scorsi si era parlato di una possibile apparizione del personaggio di Jessics Jones in She-Hulk ma fin qui non vi è ancora nulla di confermato. I fan continuano a sperare in un revival dello show ma, proprio la Ritter qualche tempo fa aveva negato qualsiasi possibilità di rivestire i panni dell'eroina colpita da disturbo da stress post-traumatico.

"Non penso che l'ha interpreterò ancora. Ho fatto il mio tempo con il personaggio di Jessica Jones. Ho dato tanto al personaggio ma mi sono sentita comunque bene a chiudere quella porta".

Nonostante tutto i fan continuano a sperare, soprattutto dopo le parole del leader della Marvel.