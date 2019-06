Jessica Jones: Krysten Ritter si definisce 'pronta' per un suo ritorno

Con l'arrivo della terza stagione di Jessica Jones, si è chiuso ufficialmente il DefenderVerse di Netflix. E questa terza avventura per la Jones è l'ultima: la stessa Krysten Ritter aveva escluso un'eventuale quarta stagione.

Quindi finisce tutto qui? Krysten Ritter ha ufficialmente chiuso con il personaggio? C'è un contrordine nelle ultime ore, visto che, dopo le sue dichiarazioni, l'attrice ha voluto chiarire la sua posizione dall'alto del suo Twitter, confermando che tornerebbe volentieri ad interpretare Jessica Jones se le venisse offerta l'occasione.

"Interpreterei di nuovo Jessica Jones in un secondo" ha spiegato l'attrice su Twitter "E' il personaggio più cool che io abbia mai interpretato e l'adoro! Hey, non sapete mai cosa il futuro ha in serbo... per il momento, sono orgogliosa di questa serie e del lavoro profondo fatto sul personaggio. E' stato un sogno e... mai dire mai".

Naturalmente l'unico modo per far tornare la Jones è quello di aspettare due anni circa: Netflix 'congela' i diritti delle serie e l'utilizzo dei personaggi in altre piattaforme, al cinema o in tv, per almeno due anni. Dopodiché i diritti torneranno alla Marvel che potrà optare sia per un revival degli show - tentando di convincere tutti gli attori coinvolti a parteciparvi - o a reboottare i personaggi di nuovo.