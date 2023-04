Jessica Jones: Krysten Ritter torna a parlare del possibile esordio con i Marvel Studios

Dopo i ritorni di Charlie Cox nei panni di Daredevil e di Jon Bernthal in quelli di The Punisher è chiaro che i fan delle vecchie serie Marvel di Netflix non vedono l'ora di avere qualche notizia circa il potenziale ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones, interpretata nell'omonima serie dal 2015 al 2019, e l'attrice ha detto la sua.

Già più volte in passato Ritter ha fatto riferimento a un suo possibile ritorno nei panni del personaggio, spesso accanto all'interprete di Luke Cage, Mike Colter, dato che i due sono molto amici anche fuori dal set, ma dai Marvel Studios finora non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale in tal senso e anche le ultime parole dell'attrice non sembrano aggiungere molto altro.

Apparsa sul podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, la Ritter ha dichiarato di non aver ancora sentito parlare di alcun piano per riprendere i panni di Jessica Jones, ma sa benissimo che i fan sarebbero molto felici se la cosa si realizzasse, e che lei sarebbe entusiasta di tornare nel personaggio. "Non ne ho idea; lo spero! Penso che la gente ami Jessica; lo so perché lo vedo quotidianamente. La Marvel è così riservata. Dico solo che, ovviamente, sarei lì in un secondo. Avrei i miei stivali e la mia giacca pronti per scatenarmi".

Da quando gli show Marvel/Netflix, insieme a Luke Cage, Iron Fist e The Punisher, sono stati cancellati, si sono rincorse voci insistenti sul fatto che i personaggi Marvel di Netflix, in particolare i preferiti dai fan Matt Murdock/Daredevil e Jessica Jones, avrebbero fatto prima o poi il loro esordio nel Marvel Cinematic Universe. Sebbene ognuno di questi show facesse riferimento a eventi importanti del MCU, come l'attacco alieno a New York del 2012 visto in The Avengers, la loro appartenenza al MCU rimaneva ambigua. Charlie Cox, che ha interpretato Matt Murdock/Daredevil in tutte e tre le stagioni della serie principale, ha poi esordito nel MCU quando ha ripreso il ruolo in Spider-Man: No Way Home nel 2021.

Non è chiaro se il loro nuovo corso nel MCU farà riferimento alle vecchie storyline Netflix dei loro personaggi; tuttavia dei nuovi rumor sostengono che Daredevil: Born Again farà esplicitamente riferimento agli avvenimenti delle tre stagioni Netflix rendendole di fatto canoniche.