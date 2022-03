Jessica Jones, anche Krysten Ritter tornerà nel MCU come Charlie Cox?

La più famosa coppia di eroe e corrispettivo villain di Hell's Kitchen hanno fatto il loro debutto nell'MCU. Ma dopo Kingpin e oltre a Matt Murdoch, la squadra dei Defenders è ampia e nuove entrate potrebbero seguire. La più pababile sembra proprio la Jessica Jones di Kristen Ritter, ma il margine è ridottissimo.

Ormai è cosa nota: il terzo capitolo della Home Saga, divenuto nel breve di poco uno dei film più lucrativi della storia anche se uscito in tempo di pandemia, è stato un evento senza precedenti per il Marvel Cinematic Universe, riconducendo all’interno del canone tutta una serie di figli smarriti nei vari franchise Marvel susseguitisi nel corso degli anni. Non solo le vecchie incarnazioni dell’Arrampicamuri di Tobey Maguire e Andrew Garfield, ma anche un cameo (quasi) impensabile come il Matt Murdoch di Charlie Cox. Nelle stesse ore, Hawkeye vedeva il ritorno del Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio, sua eterna nemesi nei vari show usciti sotto l’egida di Marvel Television.

I loro volti hanno fatto esultare di gioia i fan della serie sul Diavolo di Hell’s Kitchen, ma hanno anche fatto sorgere alcuni dubbi in merito alla sua squadra: che ruolo ebbero i Defenders nella Battaglia di New York? Cui segue per effetto diretto una seconda domanda: li ritroveremo tutti, nel prossimo futuro dell’MCU? Charlie Cox non era infatti l’unico ad aver espresso il proprio interesse a rivestire i panni del personaggio dopo la cancellazione degli show su Netflix. Anche Kristen Ritter, passata alla ribalta con Breaking Bad, si era detta più che mai disponibile a tornare con la sua Jessica Jones, l’unica a ottenere tre stagioni assieme a Murdoch (trovate qui tutto il canone cronologico dei Defenders).

Queste le parole dell’attrice: "Mi sono divertita moltissimo a interpretare Jessica e la amo così tanto. Sono così orgogliosa di lei. Non solo perché era un grande ruolo e lei è una tosta, ma anche perché quel personaggio si è davvero connesso con le persone in un modo che in pochi sono riusciti a fare. Davvero, davvero vicino alle donne e ragazze sopravvissute ai traumi della vita. Sono così orgogliosa di averne preso parte. Quindi, semmai ci sarà l'opportunità per me di indossare quegli abiti di nuovo, sarò lì pronta, subito!". Di fronte a un universo narrativo tanto amato e persino alla preghiera della Ritter, sembrerebbe automatico per i Marvel Studios volerla integrare nel prossimo futuro.

Eppure, alcuni fattori non giocano a suo favore. I primi, che però lasciano il tempo che trovano, sono i recenti rumor su eventuali recasting per i personaggi dei Defenders. Ma considerando la reazione rabbiosa dei fan e il fatto che Charlie Cox non sia stato sostituito, non si vedrebbe motivo per non impiegare la Ritter. Il problema, piuttosto, è dove inserire il suo personaggio. Gli aggiornamenti sul reboot di Daredevil nel MCU parlano piuttosto di una sua presenza fissa in tutti i prossimi show, ma non di una serie a lui dedicata. Affiancargli quindi un secondo membro dei Defenders senza aver prima approntato uno spazio a loro dedicato, potrebbe mettere troppa carne al fuoco. Voi cosa vorreste? Ditecelo nei commenti!