Jessica Jones, Krysten Ritter tornerebbe nei suoi panni! Ma...

Lo scorso Gennaio Kevin Feige ha parlato del possibile ritorno di Jessica Jones. Come sappiamo all'inizio di quest'anno i diritti di tutti gli show Netflix sul MCU cancellati sono tornati alla Marvel, dunque lo studio ora può fare ciò che vuole con i Defenders. L'interprete di Jessica Jones, Krysten Ritter, si è espressa in merito ad un ritorno.

Nel corso di un'intervista per ScreenRant, durante la quale ha promosso il suo nuovo film Nighbooks, l'attrice si è detta entusiasta alla sola idea di tornare a interpretare Jessica Jones. Ha infatti dichiarato che se si presentasse, coglierebbe l'occasione al volo, perché si tratta di un personaggio che ama e che significa molto per il pubblico, che dopo la conclusione della serie alla terza stagione ha sperato di rivedere la sua protagonista molto presto.

"Mi sono divertita moltissimo a interpretarla e la amo così tanto" ha dichiarato Ritter in merito al suo personaggio. "Sono così orgogliosa di lei. Non solo perché era un grande ruolo e lei è una tosta, ma è che quel personaggio si è davvero connesso con le persone in un modo che in pochi sono riusciti a fare. Davvero, davvero vicino alle donne e ragazze sopravvissute a traumi. È così, così grande e una cosa di cui sono così grata di aver fatto parte. Quindi, se mai ci sarà l'opportunità per me di indossare quegli abiti di nuovo, sarò lì pronta, subito!".

Tra i tanti personaggi dei Defenders che i fan sperano di rivedere c'è quello interpretato da Charlie Cox, Daredevil che dovrebbe apparire anche in She-Hulk secondo molti. Invece non sappiamo quando potrebbe ritornare sulle scene Jessica Jones, mentre il primo Defender che potremmo rivedere è proprio Daredevil, che dovrebbe avere un cameo in Spider-Man: No Way Home. Incrociamo le dita.