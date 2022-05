Jessica Jones e Luke Cage insieme: dopo Daredevil in arrivo un altro reboot targato MCU?

Mentre si continua a parlare di un reboot MCU di Daredevil, Krysten Ritter e Mike Colter hanno pubblicato sui social una fotografia che li ritrae insieme, alimentando di fatto i rumour su una possibile reunion di Jessica Jones e Luke Cage.

Ad accrescere queste voci vi è uno stemma presente sulla t-shirt di Krysten Ritter che è stato blandamente cancellato con gli strumenti di Instagram e molti pensano che questa sia una sorta di censura di qualche logo della Marvel. Ormai sappiamo piuttosto bene che la Casa delle Idee ci tiene molto a secretare il più possibile tutti i suoi progetti, evitando eventuali fuoriuscite di notizie.

All'inizio di quest'anno, Ritter ha detto a ComicBook.com che sarebbe sicuramente disposta a tornare come Jessica Jones solo se la Marvel avesse avuto una storia da raccontare davvero degna di nota.

"Mi sono divertita moltissimo a interpretarla e la amo così tanto" ha dichiarato l'attrice in merito al suo iconico personaggio. "Sono così orgogliosa di lei. Non solo perché si tratta di un grande ruolo e lei è una tosta, ma soprattutto perchè è riuscita a creare un vero legame con le persone in un modo che in pochi sono riusciti a fare. Ha costruito una connessione con tutte le donne e ragazze sopravvissute a traumi. È così, così grande e una cosa di cui sono così grata di aver fatto parte. Quindi, se mai ci sarà l'opportunità per me di indossare quegli abiti di nuovo, sarò lì pronta, subito!".

Voi cosa ne pensate? Ci sarà mai il ritorno di tutti gli ex eroi Netflix nel MCU? Diteci come sempre la vostra nei commenti.